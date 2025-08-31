POL-NB: Motoradfahrer verunglückt in Ueckermünde

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Am Samstagnachmittag, dem 30.08.2025, gegen 14:00 Uhr kam es zum Verkehrsunfall in Ueckermünde.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 37-jähriger deutsche Fahrer eines Motorrad Suzuki Bandit die Ueckerstraße in Ueckermünde aus Richtung Zentrum kommend in Richtung Kreisverkehr. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW Mercedes. Dabei stürzte der Motorradfahrer, schleuderte über die Fahrbahn und schlug in eine angrenzende Hausfassade ein.



Der Motorradfahrer wurde dabei schwer jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er kam zunächst zur medizinischen Versorgung ins Ameos-Klinikum Ueckermünde und später in das Universitätsklinikum Greifswald.



Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 17.000,00 Euro geschätzt.



