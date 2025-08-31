POL-NB: Einbrecher auf frischer Tat in Pasewalk gefasst

Pasewalk (LK V-G) (ots) -



Am frühen Samstagmorgen, dem 30.08.2025, gegen 04:00 Uhr erhielt die Bundespolizei Pasewalk Kenntnis von einem Einbruch in die Bürogebäude einer Reinigungsfirma am Bahnhof in Pasewalk. Mitarbeiter hatten festgestellt, dass eine Scheibe beschädigt war und verständigten die Bundespolizei. Durch die Bundespolizei konnte ein Tatverdächtiger auf dem Gelände des Bahnhofs festgenommen werden. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern übergeben. Das Polizeihauptrevier Pasewalk und der Kriminaldauerdienst Anklam übernahmen.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen warf der 28-jährige polnischen Staatsbürger mit einem Stein ein Fenster zu dem Bürogebäude ein und verschaffte sich Zutritt. Dort entwendete er ein Mobiltelefon und Bargeld.



Durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde Haftantrag gestellt, diesen bestätigte das Amtsgericht Pasewalk am 30.08.2025. Der Beschuldigte wurde anschließend in die JVA Neustrelitz verbracht.



