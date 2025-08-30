POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Wismar am 30. August 2025
Wismar (ots) -
Für den heutigen Samstag waren für die Wismarer Innenstadt zwei
Versammlungen angemeldet.
Die für 14:00 Uhr angemeldete Versammlung fand nicht statt. Eine
angemeldete Gegenversammlung startete um 13:00 Uhr auf dem
Bahnhofsvorplatz. Mit bis zu 75 Teilnehmenden führte der
Versammlungsaufzug entlang des Hafens über die Ulmen- sowie die
Lübsche Straße bis zum Wismarer Marktplatz. Nach einer
Zwischenkundgebung führte der Versammlungsaufzug schließlich über die
Großschmiedestraße zurück zum Bahnhof. Gegen 16 Uhr wurde die
Versammlung, die aus polizeilicher Sicht friedlich verlief, dort
beendet.
Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit
eigenen sowie unterstützenden Kräften des Polizeipräsidiums Rostock
sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V.
