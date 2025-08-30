POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Wismar am 30. August 2025

Wismar (ots) -



Für den heutigen Samstag waren für die Wismarer Innenstadt zwei

Versammlungen angemeldet.



Die für 14:00 Uhr angemeldete Versammlung fand nicht statt. Eine

angemeldete Gegenversammlung startete um 13:00 Uhr auf dem

Bahnhofsvorplatz. Mit bis zu 75 Teilnehmenden führte der

Versammlungsaufzug entlang des Hafens über die Ulmen- sowie die

Lübsche Straße bis zum Wismarer Marktplatz. Nach einer

Zwischenkundgebung führte der Versammlungsaufzug schließlich über die

Großschmiedestraße zurück zum Bahnhof. Gegen 16 Uhr wurde die

Versammlung, die aus polizeilicher Sicht friedlich verlief, dort

beendet.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit

eigenen sowie unterstützenden Kräften des Polizeipräsidiums Rostock

sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V.



