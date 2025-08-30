POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-Jährigen Mädchen aus Rostock

Nr.6107186  | 30.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

Seit dem 29.08.2025, 21:50 Uhr wird ein 14-Jähriges Mädchen aus
Rostock vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Rostock unter 0381 4916
1616, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere
Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/k2yhr

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


