Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 14-Jährigen Mädchen aus Rostock

Seit dem 29.08.2025 gegen 22:00 Uhr sucht die Polizei nach einem 14-Jährigen Mädchen aus Rostock. Bislang geführte Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Letzte Hinweise ergaben einen Aufenthaltsort in der Rostocker Innenstadt.

Nach Angaben der Eltern ist die Gesuchte geistig behindert und intellektuell auf dem Stand eines Kindes. Freundlichen und netten Menschen tritt sie aufgeschlossen entgegen und lässt sich schnell begeistern. Die Vermisste könnte in Begleitung eines etwa 40-Jährigen Mannes sein und sich in einem Hotel oder ähnliches aufhalten.

Die Vermisste Pauline Marianne Alexandra Permien ist ca. 172 cm groß, von schlanker Statur und etwa 65 kg schwer. Sie hat blondes, schulterlanges Haar. Bekleidet soll sie mit einem schwarzes T-Shirt mit beidseitigem Aufdruck sein Dazu trägt sie einen knielangen schwarzen Rock mit weißen Querstreifen, eine schwarze Strumpfhose sowie blau/weiße Turnschuhe.

Die derzeit angenommene etwas 40-Jährige Begleitperson wirkt vom Ansehen her jünger und soll kurze blonde Haare haben. Er ist ca. 167 cm groß, etwa 65 kg schwer und von schlanker Gestalt. Möglich ist, dass er einen Kinnbart trägt und Muttermale im Gesicht hat. Der Mann weist an Ober- und Unterarmen asiatisch aussehende Tattoos auf.

