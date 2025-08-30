POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung am Supermarkt in Neustrelitz

Neustrelitz (LK MSE) (ots) -



Am Freitagabend, dem 29.08.2025, gegen 20:15 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in Neustrelitz am Supermarkt in der Karbe-Wagner-Straße.



Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei alkoholisierte, deutsche Männer im Alter von 34 bzw. 39 Jahren zunächst in einen verbalen Streit, der sich in eine körperliche Auseinandersetzung ausweitete. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz beendeten die Auseinandersetzung und leiteten gegen beide Beteiligten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.



Der 39-jähriger Beteiligter erlitt leichte Verletzungen am Kopf und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in das DRK-Krankenhaus Neustrelitz verbracht.



