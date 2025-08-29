POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Donnerstag ereigneten sich in Schwerin zwei Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden, bei denen ein Bus und eine Straßenbahn beteiligt waren.



Gegen 08:30 Uhr kam es auf der B106 in Richtung Großer Dreesch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Radlader. Der Radlader befand sich auf dem rechten Fahrstreifen, als die Gabel des Radladers aus bislang ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen geriet und mit dem dort vorbeifahrenden Bus kollidierte. Da sich der Bus auf einer Leerfahrt befand, wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der 28-jährige Fahrer des Radladers ist deutscher Nationalität, der 44-jährige Busfahrer stammt aus Indien.



Am Nachmittag, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich ein weiterer Unfall im Bereich der Ludwigsluster Chaussee/Ecke Lennéstraße. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer missachtete nach bisher vorliegenden Erkenntnissen eine rote Ampel und wurde von einer in Richtung Großer Dreesch fahrenden Straßenbahn erfasst. Auch in diesem Fall blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Der Pkw-Fahrer sowie der 48-jährige Straßenbahnfahrer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.



