POL-NB: Auto kommt bei Preetz (LK V-R) von Straße ab - Fahrerin schwerverletzt

Am Donnerstag, dem 28.08.2025 gegen 17:30 Uhr fuhr eine 60-jährige deutsche Fahrerin eines Citroen die Verbindungsstraße von Preetz nach Krönnevitz. Die aus der Region stammende Frau kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Hierbei verletzte sie sich derart schwer, dass neben dem Notarzt und Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber vor Ort kam und die Verunfallte ins Klinikum nach Greifswald verbrachte. Die Unfallstelle war für die Zwecke der Unfallaufnahme, Bergung des Pkw und Landung des Hubschraubers kurzzeitig vollgesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 11.000 Euro.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell