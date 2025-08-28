POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person

Grimmen (ots) -



Am 28.08.2025 gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der B194 zwischen den Ortschaften Grimmen und Abtshagen, auf Höhe der Abfahrt Glashagen, ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, bei dem eine Person verletzt wurde.

Der 85-jähriger deutsche Fahrzeugführer eines PKW Opel befuhr die B194 aus Richtung Grimmen kommend in Richtung Abtshagen. Da ein vor ihm fahrender PKW beabsichtigte, auf die Gemeindestraße in Richtung Glashagen abzubiegen und aus diesem Grund seine Geschwindigkeit verringerte, musste auch der 85-Jährige sein Fahrzeug abbremsen. Auf Grund regennasser Fahrbahn geriet der PKW Opel dabei ins Schleudern und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Es kam zur Kollision mit vier Verkehrsschildern und einem Leitpfosten. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der 85-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, lehnte aber eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 35.000,-EUR.

Im Zuge der Bergungsmaßnahmen war die B194 für ca. zwei Stunden halbseitig gesperrt. Es kam zu keinen Verkehrseinschränkungen.



