POL-HRO: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall eines Gefahrgut-LKW auf der BAB24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow

In Ergänzung kann mitgeteilt werden, dass es sich bei dem Fahrer des LKW-Gespanns um einen 56-jährigen Deutschen handelt. Glücklicherweise blieb der aus dem Landkreis Rostock stammende Mann im Kontext des Verkehrsunfallgeschehens unverletzt.

Der Unfallhergang kann anhand der durch den Fahrer getätigten Angaben indes nur grob skizziert werden. Aus bislang unbekannten Gründen sei der LKW nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Aufgrund der Stärke des Zusammenstoßes war der LKW, bestehend aus Zugmaschine und Anhänger, nicht mehr fahrbereit und muss aufgrund der vorliegenden Beschädigungen abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird nach einer erste groben Einschätzung mit circa 50000 Euro beziffert.



Aufgrund der umfangreichen Abschleppmaßnahmen kommt es aufgrund weiterer, temporärer Vollsperrungen insbesondere in Fahrtrichtung Hamburg nach wie vor zu Verkehrseinschränkungen.



