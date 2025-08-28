POL-ANK: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Eggesin (ots) -



Am 27. August 2025 gegen 22:45 Uhr wurde in Eggesin ein E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer polizeilichen Verkehrskontrolle positiv auf Betäubungsmittel getestet.



Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 30-jährigen Afghanen zeigte einen positiven Befund auf THC. Während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann augenscheinlich unkooperativ und versuchte zu fliehen.



Bei seiner erneuten Feststellung leistete er offenbar aktiven Widerstand gegen die Polizeibeamten. Da er trotz mehrfacher Aufforderung seine Widerstandshandlungen nicht einstellte, wurde er mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Dabei wurden weder der Tatverdächtige noch die eingesetzten Beamten verletzt.



Die anschließende Blutentnahme konnte ohne weitere Zwischenfälle durchgeführt werden.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen einer Ordnungswidrigkeit aufgrund des Fahrens unter Drogeneinfluss.



