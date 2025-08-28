POL-HRO: Ergänzungsmeldung zur Verkehrsunfall eines Gefahrgut-LKW auf BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow
BAB24/Wöbbelin Hagenow (ots) -
Aufgrund des sofortigen Einsatzes der zahlreichen Einsatzkräfte konnte eine potentielle Gefahr für Unbeteiligte derart ausgeschlossen werden, dass der auflaufende Verkehr auf der BAB 24 in beide Fahrtrichtungen auf den jeweiligen Standstreifen wieder freigegeben wurde.
Der Fahrer der LKW ist nach vorliegenden Angaben unverletzt und wird dennoch medizinisch durch örtliche Rettungskräfte betreut. Die Verkehrsunfallermittlungen, auch zum Hergang, dauern weiter an.
