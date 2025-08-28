POL-HRO: Zwei Radfahrerinnen bei Unfall auf dem Paulsdamm verletzt

Nr.6106098  | 28.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 16:30 Uhr auf dem Paulsdamm zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen, bei dem beide verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 67-jährige Radfahrerin in einer Kolonne auf dem Radweg in Richtung Schwerin, als eine von hinten herannahende 25-jährige Radfahrerin versuchte, die Kolonne auf der linken Seite zu überholen. Während des Überholvorgangs scherte die 67-Jährige nach links aus, sodass beide Frauen kollidierten und stürzten.

Die 67-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt, die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern