Greifswald: Christian Pegel übergibt Förderzusage für Schulzentrum Am Ellernholzteich

Nr.163/2025  | 28.08.2025  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Morgen übergibt Landesbauminister Christian Pegel einen Zuwendungsbescheid an den Oberbürgermeister der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Dr. Stefan Fassbinder. Mit 8 Millionen Euro aus EFRE-Mitteln unterstützt die Landesregierung den Neubau einer Sporthalle mit Außenanlagen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin:         Freitag, 29. August 2025, 10.45 Uhr

Ort:              Rathaus, Markt, Büro des Oberbürgermeisters
                    17489 Greifswald

Das Schulzentrum besteht aus mehreren Teilobjekten, einer Grundschule, einem Hort, einer regionalen Schule, einer Aula/Mensa, einer Sporthalle.

Die Förderung aus der Stadtentwicklungsförderrichtlinie beinhaltet den Bau einer 2-Feld-Sporthalle sowie die Gestaltung der erforderlichen Sport- und Freianlagen im Außenbereich. Die Sporthalle wird in gestapelter Bauweise auf dem im Erdgeschoss liegenden Aula-/Mensabereich errichtet. Der Neubau ist zukünftig auch für die Grund- und Regionalschule vorgesehen und kann als Wettkampfhalle mit einer Tribüne für ca. 200 Zuschauer genutzt werden. Alle Dachflächen werden extensiv begrünt.

Anlagen

Presseeinladung (PDF, 0,18 MB)

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern