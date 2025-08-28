POL-HRO: Brand in Gadebuscher Innenstadt

Gadebusch (ots) -



Nach dem Brand eines Carports am gestrigen Mittwochnachmittag in Gadebusch ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei über Rauchentwicklung in der Gadebuscher Innenstadt informiert. Beim Eintreffen der Polizeikräfte brannte ein circa 50 Quadratmeter großer Carport, der auf dem Gelände eines dortigen Hotels steht. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren trafen kurz darauf am Brandort in der Lübschen Straße ein und begannen mit den Löscharbeiten.



Das Feuer zerstörte den Carport vollständig und beschädigte neben dem angrenzenden Gebäude auch zwei PKW und ein Fahrrad. Durch die Löscharbeiten konnte jedoch ein Übergreifen des Feuers auf das Haupthaus des Hotels verhindert werden.



Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Im Zuge der Löscharbeiten wurden die angrenzenden Straßen gesperrt.



