POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Gressow

Gressow (LK NWM) (ots) -



Die Fahndung nach dem seit Montag vermissten 30-Jährigen aus Gressow ist einzustellen. Der Vermisste wurde leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.



Die Polizei bittet, alle im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung verarbeiteten personenbezogenen Daten zu löschen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell