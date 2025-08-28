POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Gressow

Nr.6105710  | 28.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Gressow (LK NWM) (ots) -

Die Fahndung nach dem seit Montag vermissten 30-Jährigen aus Gressow ist einzustellen. Der Vermisste wurde leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet, alle im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung verarbeiteten personenbezogenen Daten zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern