POL-HRO: Schrecksekunde für Fahrschüler - Projektil aus Jagdwaffe trifft PKW einer Fahrschule auf der B104 bei Cambs im Landkreis Ludwigskust-Parchim

B104/Cambs (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Die Polizei Sternberg ermittelt aufgrund des Verdachts des fahrlässigen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem laut vorliegender Angaben am gestrigen Abend der PKW einer Fahrschule auf der B104 zwischen Cambs und Brahlstorf von einem Projektil aus einer Jagdwaffe getroffen wurde.



Wie aus den Erkenntnissen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens hervorgeht sei der mit einem 19-jährigen Fahrschüler und 61-jährigen Fahrlehrer besetzte PKW um 20:00 Uhr auf der B104 unterwegs gewesen, als die Insassen von einem lauten Knallgeräusch überrascht wurden. Bei der Begutachtung des VW fiel dem Fahrlehrer das Einschussloch in der rechten Fondtür auf. Augenscheinlich steckte das Projektil in der Tür und war nicht in das Fahrzeuginnere eingedrungen. Während der Erhellung des Sachverhalte konnte auf einem unmittelbar angrenzenden Feld ein Jäger ausgemacht werden. Nach Angaben des 21-Jährigen hätte dieser zuvor einen zweifach auf einen Rehbock geschossen. Wie die vor Ort eingesetzten Polizeikräfte ermitteln konnten ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass der zweite Schuss das Dammwild nur streifte und aus diesem Grund den etwa 200 Meter entfernten PKW traf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Verifizierte Angaben zum Sachschaden liegen indes nicht vor.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



