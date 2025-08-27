POL-HST: Erstmeldung: Vollsperrung auf Bundesstraße 96 in Stralsund nach Verkehrsunfall

Stralsund (ots) -



Aktuell ist die Bundesstraße 96 von Rügen kommend in Richtung Bundesautobahn 20 zwischen den Abfahrten Tribseer Siedlung und Bundestraße 105 voll gesperrt.



Nach ersten Erkenntnissen sind ein leerer Reisebus und ein Pkw beteiligt.



Der Unfall ereignete sich gegen 13:20 Uhr.



Zum aktuellen Zeitpunkt können zur Dauer der Sperrung und zu möglichen verletzten Personen keine Angaben getätigt werden.



