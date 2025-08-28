LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Jugendlichen.

Sachverhalt

Seit Montag, dem 04.08.2025, wird der in Mainz wohnende Ali Mohammed ABDULLAH vermisst. Der 14-Jährige verließ am 04.08.2025 eine Jugendeinrichtung in Mainz und wurde von Mitarbeitenden der Einrichtung noch am gleichen Tag als vermisst gemeldet. Ein Zeugin sah den Vermissten wohl am 07.08.2025 in einem Schnellrestaurant in Mainz-Kastel. Seitdem verliert sich seine Spur.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung62