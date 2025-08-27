POL-HRO: Polizei Boizenburg zieht volltrunkenen PKW-Fahrer nach Zeugenhinweis aus dem Verkehr

B195/Lüttenmark (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Dank einer aufmerksamen Zeugin ist es Beamten der Polizei Boizenburg am Abend des 26.08.2025 gelungen einen erheblich alkoholisierten PKW-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.



Gegen 18:20 Uhr informierte die Zeugin die Polizei telefonisch über einen in der Fahrweise sehr auffälligen VW, welcher auf der B195 bei Lüttenmark unterwegs gewesen ist. Aufgrund der detaillierten Angaben der Hinweisgeberin konnten die sofort eingesetzten Beamten den VW samt 40-jährigem, ukrainischen Fahrer zeitnah feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Der Anfangsverdacht einer möglichen Trunkenheitsfahrt erhärtete sich schnell. Ein Atemalkoholtest ergab 2,61 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



