POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Stralsund
Stralsund (ots) -
Am 26.08.202, gegen 18:45 Uhr, ereignete sich in Stralsund ein
Verkehrsunfall.
Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 51-jährige deutsche Fahrer
eines PKW VW vom Hanse-Dom kommend auf die Linksabbiegerspur des
Grünhufer Bogens in Richtung Heinrich-Heine-Ring und musste dort an
der Lichtzeichenanlage halten. Nachdem die für ihn bestimmte Ampel
auf "Grün" schaltete, bog er ab. Aus bislang ungeklärter Ursache
missachtete der 65-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Sprinter,
welcher aus Richtung Heinrich-Heine-Ring kam, die Vorfahrt des VW
und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Bei dem Unfall wurde der Fahrer des VW leicht verletzt. Eine
ärztliche Versorgung war jedoch nicht von Nöten.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch
Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein
Gesamtsachschaden von ca. 35.000 Euro.
Aufgrund der Fahrzeugbergung und der anschließenden
Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn erst um 22:45 Uhr wieder
komplett freigegeben werden.
