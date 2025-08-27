POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 26.08.202, gegen 18:45 Uhr, ereignete sich in Stralsund ein

Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 51-jährige deutsche Fahrer

eines PKW VW vom Hanse-Dom kommend auf die Linksabbiegerspur des

Grünhufer Bogens in Richtung Heinrich-Heine-Ring und musste dort an

der Lichtzeichenanlage halten. Nachdem die für ihn bestimmte Ampel

auf "Grün" schaltete, bog er ab. Aus bislang ungeklärter Ursache

missachtete der 65-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes Sprinter,

welcher aus Richtung Heinrich-Heine-Ring kam, die Vorfahrt des VW

und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer des VW leicht verletzt. Eine

ärztliche Versorgung war jedoch nicht von Nöten.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein

Gesamtsachschaden von ca. 35.000 Euro.

Aufgrund der Fahrzeugbergung und der anschließenden

Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn erst um 22:45 Uhr wieder

komplett freigegeben werden.



