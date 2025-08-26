POL-HRO: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster aus Wismar
Wismar (ots) -
Die Suche nach der vermissten 81-jährigen Frau aus Wismar kann
eingestellt werden. Die Dame wurde soeben wohlbehalten im Stadtgebiet
von Wismar aufgegriffen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung
für die Suche und bittet die Medien, die personenbezogenen Daten der
Vermissten zu löschen.
Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
