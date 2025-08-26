POL-HRO: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster aus Wismar

Wismar (ots) -



Die Suche nach der vermissten 81-jährigen Frau aus Wismar kann

eingestellt werden. Die Dame wurde soeben wohlbehalten im Stadtgebiet

von Wismar aufgegriffen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung

für die Suche und bittet die Medien, die personenbezogenen Daten der

Vermissten zu löschen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



