POL-HRO: Rauschmittelbeeinflusster Fahrer ohne Fahrerlaubnis auf der B103 gestoppt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Beamte des Autobahnpolizeireviers Dummerstorf am gestrigen Abend, 25. August 2025, einen 41-jährigen Fahrer stoppen konnten, der sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte.



Gegen 19:20 Uhr fiel der Mann den Einsatzkräften auf der B103 in Fahrtrichtung Rostock auf, weil er im Baustellenbereich die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt und anschließend auf Anhaltesignale nicht reagierte. Am Schutower Kreuz brachten die Beamten den VW Golf schließlich zum Anhalten und veranlassten den Fahrer zum Aussteigen.



Der 41-jährige Deutsche gab an, aufgrund einer fehlenden Fahrerlaubnis sowie zuvor konsumierter Betäubungsmittel versucht zu haben, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände stellten die Einsatzkräfte entsprechende Substanzen sicher.



Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.



