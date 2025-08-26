Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 81-Jährigen aus Wismar

Details anzeigen Foto der Vermissten Foto der Vermissten

Seit dem 26.08.2025 um 11:00 Uhr wird die 81-Jährige Ursula Kujath aus Wismar vermisst. Zuletzt habe sich die Vermisste im Bereich des Marktes in der Altstadt von Wismar aufgehalten. Trotz bereits umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Personenspürhundes, ist die Vermisste seither unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Ca. 160cm groß

Kurze schwarz-graue Haare

Schlanke Statur

Aufrechter Gang

Leicht nach vorne gebeugte Schultern

Bekleidet ist die Vermisste mit einen pastellgrünen Anorak, einer dunklen Hose und einem Beutel.

Personen, die die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise sogar Angaben zu dem Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wismar unter 03841-2030 zu melden. Ebenso ist dies beim Polizeinotruf unter 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle möglich.