POL-HRO: Personenüberprüfung führt zur Festnahme

Nr.6104388  | 26.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

Am gestrigen Montagvormittag, den 25.08.2025, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schwerin gegen 10:00 Uhr im Bereich Marienplatz /Goethestraße eine männliche Person.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die eingesetzten fest, dass gegen den 34-jährigen schwedischen Staatsangehörigen ein europäischer Haftbefehl wegen Brandstiftung vorlag. Der Mann wurde daraufhin festgenommen.

Noch im Laufe des Tages soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

