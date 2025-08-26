POL-HRO: Vermisster 54-Jähriger aus Rostock wieder zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots) -



Der seit dem 22.08.2025 vermisste 54-jährige Mann aus Rostock -

siehe Pressemitteilung:https://t1p.de/nsdsk konnte wohlbehalten aufgefunden werden.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der

Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um

Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen

Daten.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell