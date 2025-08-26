POL-HRO: SEK Einsatz in Rostock

Rostock (ots) -



Am 25.08.2025 gegen 17:30 Uhr kam es in der Willem-Barents-Straße in

Rostock zu einem polizeilichen Einsatz.



In einer Wohnung befand sich eine 43-Jährige männliche deutsche

Person in einem psychischem Ausnahmezustand.

Es bestand die akute Gefahr einer Selbst- sowie einer

Fremdgefährdung.

Zur Einsatzbewältigung wurden neben Einsatzkräften der Feuerwehr auch

Spezialeinsatzkräfte der Polizei hinzugezogen.

Durch die Feuerwehrkräfte wurden vor dem Gebäude Sprungtücher

vorbereitet.

Mit dem Eintreffen der Spezialeinsatzkräfte der Polizei vor Ort

verließ die männliche Person eigenständig die Wohnung und konnte

durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht werden.



Im Anschluss wurde diese zur weiteren medizinischen Behandlung in

eine nahgelegene Klinik verbracht.



Mirco Kurzhals

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



