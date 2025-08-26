POL-HRO: SEK Einsatz in Rostock
Rostock (ots) -
Am 25.08.2025 gegen 17:30 Uhr kam es in der Willem-Barents-Straße in
Rostock zu einem polizeilichen Einsatz.
In einer Wohnung befand sich eine 43-Jährige männliche deutsche
Person in einem psychischem Ausnahmezustand.
Es bestand die akute Gefahr einer Selbst- sowie einer
Fremdgefährdung.
Zur Einsatzbewältigung wurden neben Einsatzkräften der Feuerwehr auch
Spezialeinsatzkräfte der Polizei hinzugezogen.
Durch die Feuerwehrkräfte wurden vor dem Gebäude Sprungtücher
vorbereitet.
Mit dem Eintreffen der Spezialeinsatzkräfte der Polizei vor Ort
verließ die männliche Person eigenständig die Wohnung und konnte
durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht werden.
Im Anschluss wurde diese zur weiteren medizinischen Behandlung in
eine nahgelegene Klinik verbracht.
