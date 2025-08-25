POL-NB: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Greifswald
Greifswald (LK VG) (ots) -
Am 25.08.2025 kam es in der Koitenhäger Landstraße in Greifwald zu
einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus. Gegen 08:10 Uhr
bemerkte eine Anwohnerin eine Rauchentwicklung in der betroffenen
Wohnung und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen
von Feuerwehr und Polizei drang bereits dichter Rauch aus den
Fenstern und der Wohnungstür. Die eingesetzten Kameraden der
Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen
der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der Aufgang des
Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich evakuiert. Ein 60-Jähriger wurde
mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Universitätsmedizin
Greifswald verbracht. Alle anderen Personen blieben unverletzt. Nach
bisherigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einem
Ladekabel ursächlich für den Brand gewesen sein. Eine abschließende
Klärung steht jedoch noch aus. Zur weiteren Untersuchung der
Brandursache kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund ein
Brandursachenermittler zum Einsatz. Die betroffene Wohnung im
Erdgeschoss ist durch den Brand und die Löscharbeiten unbewohnbar.
Die Bewohner kommen vorübergehend in einem Ausweichquartier unter. Es
entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Zur Brandbekämpfung
waren etwa 40 Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen
Feuerwehr Greifswald im Einsatz.
