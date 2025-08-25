POL-NB: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 25.08.2025 kam es in der Koitenhäger Landstraße in Greifwald zu

einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus. Gegen 08:10 Uhr

bemerkte eine Anwohnerin eine Rauchentwicklung in der betroffenen

Wohnung und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen

von Feuerwehr und Polizei drang bereits dichter Rauch aus den

Fenstern und der Wohnungstür. Die eingesetzten Kameraden der

Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen

der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der Aufgang des

Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich evakuiert. Ein 60-Jähriger wurde

mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Universitätsmedizin

Greifswald verbracht. Alle anderen Personen blieben unverletzt. Nach

bisherigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einem

Ladekabel ursächlich für den Brand gewesen sein. Eine abschließende

Klärung steht jedoch noch aus. Zur weiteren Untersuchung der

Brandursache kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund ein

Brandursachenermittler zum Einsatz. Die betroffene Wohnung im

Erdgeschoss ist durch den Brand und die Löscharbeiten unbewohnbar.

Die Bewohner kommen vorübergehend in einem Ausweichquartier unter. Es

entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Zur Brandbekämpfung

waren etwa 40 Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen

Feuerwehr Greifswald im Einsatz.



