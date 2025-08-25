POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung des Landesbereitschaftspolizeiamtes und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg - Diensthund der Polizei wieder aufgefunden

Neubrandenburg (ots) -



Wie bereits vermeldet, war ein Diensthund des Landesbereitschaftspolizeiamtes entlaufen.



Am frühen Nachmittag wurde der Diensthund in der Nähe seiner Dienststelle wieder aufgefunden. Das Tier weist an einem Hinterlauf Verletzungen auf und befindet sich derzeit in veterinärmedizinischer Behandlung. Über die Ursache der Verletzungen kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Weg ausdrücklich bei der Bevölkerung und den Medien für der Unterstützung bei der Suche.



