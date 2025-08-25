POL-ANK: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Greifswald (ots) -



Am heutigen Tag kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes befuhr die Wolgaster Straße in Richtung Eldena. Hinter ihr fuhren ein 62-jähriger Fahrer eines Kastenwagens der Marke VW sowie der 64-jährige Fahrer eines Pkw VW. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen haben die vorgenannten Fahrzeuge an der Kreuzung zur Walther-Rathenau-Straße verkehrsbedingt halten müssen. Nachdem der Verkehr wieder rollte, sei der entgegenkommende Fahrer eines Pkw Hyundai, aufgrund von gesundheitlichen Problemen, auf die Gegenfahrbahn geraten. In weiterer Folge sei der Hyundai frontal mit dem Mercedes kollidiert, woraufhin es auch zum Zusammenstoß mit den folgenden Fahrzeugen.



An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro. Der 68-jährige Fahrer des Hyundai verletzte sich bei dem Unfall schwer. Die 56-jährige Fahrerin des Mercedes wurde durch den Unfall leichtverletzt.



Drei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn war für zwei Stunden gesperrt. Die konkrete Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.



Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



