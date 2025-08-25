Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 30-Jährigen aus Gressow im Landkreis Nordwestmecklenburg

Details anzeigen Fotos der vermissten Person Fotos der vermissten Person

Seit dem 24.08.2025 wird der 30-jährige Piotr Kamil MACIAS aus Gressow vermisst. Zuletzt habe sich der Gesuchte in dessen Wohnung aufgehalten. Trotz bereits umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Personenspürhundes, ist der Gesuchte seither unbekannten Aufenthaltes.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,85m groß

schmale Statur, mittelblondes kurzes Haar

Bekleidet sei der Gesuchte mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Pullover mit Reißverschluss des Herstellers "New Balance". Zu aktuell mitgeführten Gegenständen (außer seinem Mobiltelefon) liegen indes keine Angaben vor.

Personen, die den Gesuchten seit dem o.g. Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise sogar Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Grevesmühlen unter 03881-7200 zu melden. Selbstverständlich können Hinweise auch beim polizeilichen Notruf sowie jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.