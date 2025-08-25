Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Feuerwehr Wessin

Innenminister Christian Pegel wird am Donnerstag an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Crivitz Ortsteil Wessin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 7.000 Euro aus dem Bürgerfonds für die Errichtung einer Terrasse am Feuerwehrhaus überreichen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 28. August 2025, 17 Uhr

Ort: Feuerwehrhaus, Am Kulturhaus 11a,

19089 Crivitz OT Wessin

Die Freiwillige Feuerwehr OT Wessin plant die Errichtung einer Terrasse an ihrem Feuerwehrhaus, um den Einsatzkräften einen sicheren und ansprechenden Außenbereich für Schulungen und Erholungsphasen zu bieten.

Die Terrasse wird nicht nur die Arbeitsbedingungen verbessern, sondern auch die Teamzusammengehörigkeit stärken und eine einladende Atmosphäre für öffentliche Veranstaltungen und Aktivitäten der Feuerwehr schaffen. Durch die Terrasse wird zudem der direkte Zugang zu Übungsflächen optimiert, was die Ausbildung und Einsatzvorbereitung der Ehrenamtlichen unterstützt.