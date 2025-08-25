POL-HRO: Autobahnpolizei Metelsdorf zieht Falschfahrer auf der A20 aus dem Verkehr

BAB20/Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) (ots) -



Am späten Abend des 24.08.2025 ist es Einsatzkräften der Autobahnpolizei Metelsdorf gerade noch rechtzeitig gelungen, einen potentiell schweren Verkehrsunfall auf der A20 in Fahrtrichtung Lübeck zu verhindern.



Gegen 23:58 Uhr befanden sich die Beamten in Fahrtrichtung Rostock auf dem Weg zu einem Einsatz, als sie auf den als LKW zugelassenen Transporter aufmerksam wurden, welcher entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung nach Lübeck auf der linken Fahrspur der A20 unterwegs war. Den Polizisten konnten den aus der Ukraine stammenden Fahrer auf den Standstreifen zu lotsen, um im Anschluss die Fahrtrichtung temporär voll zu sperren, sodass der 65-jährige Fahrer den Transporter gefahrlos wenden konnte. Als Ursache für die Irrfahrt gab der Falschfahrer an, dass er lediglich den Anweisungen seines Navigationsgerätes gefolgt sei. Nach Abschluss der Verkehrskontrolle und der Vergewisserung, dass der Fahrer auch nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder weiteren berauschenden Mitteln stand, konnte der Mann seine Fahrt auf der nunmehr richtigen Fahrbahn fortsetzen.



Das wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitete Ermittlungsverfahren obliegt im Weiteren der Kriminalpolizei.



