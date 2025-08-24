POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten in der Rostocker Chaussee in 18437 Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 24.08.2025 gegen 14:15 Uhr kam es in der Rostocker Chaussee in 18437 Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Hierbei befuhr der 62-jährige Fahrzeugführer eines PKW Seat die Rostocker Chaussee aus Richtung Carl-Heydemann-Ring kommend in Richtung B105 / Rostock. Auf Höhe der KFZ-Werkstatt "Pitstop" kam er dabei aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr noch ca. 50 Meter auf dem Grünstreifen und stieß dann gegen eine Straßenlaterne. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er vor Ort durch einen hinzugerufenen Notarzt reanimiert werden musste. Nach erfolgreicher Reanimation wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus am Sund gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Aus dem Motorraum des Seats kam es zwischenzeitlich zu einer Rauchentwicklung, welche durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Des Weiteren wurde der Lichtmast bei dem Unfall erheblich beschädigt und die freiliegenden Kabel stellten eine Gefahr da. Aus diesem Grund wurde der Lichtmast durch die Kameraden der Feuerwehr vom Netz genommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000,-EUR.

Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen wurde kurzzeitig eine Fahrspur der Rostocker Chaussee gesperrt.



