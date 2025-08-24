POL-HRO: Verkehrsunfall mit verstorbenem Motorradfahrer

Boizenburg (ots) -



Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in den frühen Morgenstunden

des 24.08.2025 zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 195.



Der 26-Jährige deutsche Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße aus

Gresse in Richtung Boizenburg. In einer Linkskurve kam der KTM-Fahrer

nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge

mit einem Verkehrsschild neben der Straße.



Aufgrund der Verletzungen verstarb der Motorradfahrer noch am

Unfallort.



Durch die rettungsdienstlichen und polizeilichen Maßnahmen vor Ort

kam es zeitweise zu einer halbseitigen Sperrung der Bundesstraße.



Das Motorrad musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von

ca. 1000 Euro.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei .





