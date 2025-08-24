POL-HRO: Verkehrsunfall mit verstorbenem Motorradfahrer
Boizenburg (ots) -
Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in den frühen Morgenstunden
des 24.08.2025 zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B 195.
Der 26-Jährige deutsche Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße aus
Gresse in Richtung Boizenburg. In einer Linkskurve kam der KTM-Fahrer
nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge
mit einem Verkehrsschild neben der Straße.
Aufgrund der Verletzungen verstarb der Motorradfahrer noch am
Unfallort.
Durch die rettungsdienstlichen und polizeilichen Maßnahmen vor Ort
kam es zeitweise zu einer halbseitigen Sperrung der Bundesstraße.
Das Motorrad musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von
ca. 1000 Euro.
Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei .
Mirco Kurzhals
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell