POL-NB: Stromausfall nach Brand einer Trafostation in Spantekow

Am Sonntag, den 24.08.2025 um 12:23 Uhr, erhielt die Polizei die Information von einer qualmenden Trafostation in 17392 Spantekow, Denniner Straße. Bei Eintreffen der Polizei am Einsatzort war der Brand bereits durch die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Spantekow gelöscht worden.



Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Nach Auskunft der Feuerwehr ist die gesamte Gemeinde Spantekow damit vorerst ohne Strom.



Der Netzbetreiber wurde durch die IRLST des Landekreises Vorpommern-Greifswald informiert.



