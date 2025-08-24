POL-NB: Polizeieinsatz an der Gemeinschaftsunterkunft in Zingst

PR Barth (ots) -



Am 24.08.2025 gegen 01:00 Uhr meldete Sicherheitsdienst der Gemeinschaftsunterkunft Zingst Streitigkeiten unter Bewohnern. Die Kräfte des PR Barth begaben sich vor Ort.



Nach ersten Erkenntnissen geriet der 48-jährige ukrainische Bewohner der Unterkunft in einen verbalen Streit mit einer 34-jährigen ukrainischer Staatsbürgerin. Im weiteren Verlaufe entwickelte sich der Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung.



Die hinzugerufenen Polizisten beendeten den Streit. Der männliche Beteiligte leistete den Aufforderungen der Beamten nicht Folge, so dass er für den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam genommen wurde.



Gegen den Störer wurden Ermittlungen wegen Strafrechtsverstöße aufgenommen.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell