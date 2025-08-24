POL-HRO: Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem Festival ´Jamel rockt den Förster´

Jamel (ots) -



Anlässlich des jährlichen Festivals "Jamel rockt den Förster" hat die

Polizeiinspektion Wismar vom 22. bis zum 24. August 2025 einen

Polizeieinsatz durchgeführt.

Vor dem Hintergrund, dass in diesem Jahr die Veranstaltung erstmalig

als Versammlung angemeldet war, wurde das Einsatzkonzept der Polizei

entsprechend angepasst und mit insgesamt 260 Polizeibeamtinnen und -

beamten der Versammlungsschutz gewährleistet.

Das Festival selbst verlief erwartungsgemäß friedlich. Über den

gesamten Veranstaltungszeitraum wurden lediglich fünf

Ermittlungsverfahren eingeleitet - wegen Sachbeschädigung,

Körperverletzung und Beleidigung sowie in zwei Fällen wegen des

Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Zudem unterstützte die Polizei am Samstag aufgrund einer drohenden

Gewitterfront den Ordnungs- und Rettungsdienst bei der kurzfristigen

Räumung eines Teils des Festivalgeländes.

Der Leiter der Polizeiinspektion Wismar, Polizeidirektor Uwe Oertel,

gleichzeitig Polizeiführer des Gesamteinsatzes, zieht zum Ende des

diesjährigen Festivals ein positives Fazit: "Die Zusammenarbeit mit

dem Veranstalter und den weit über 100 eingesetzten Ordnern hat

wesentlich dazu beigetragen, dass ein Eingreifen der Polizei

weitesgehend nicht erforderlich war."



