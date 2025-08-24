POL-HRO: Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem Festival ´Jamel rockt den Förster´
Jamel (ots) -
Anlässlich des jährlichen Festivals "Jamel rockt den Förster" hat die
Polizeiinspektion Wismar vom 22. bis zum 24. August 2025 einen
Polizeieinsatz durchgeführt.
Vor dem Hintergrund, dass in diesem Jahr die Veranstaltung erstmalig
als Versammlung angemeldet war, wurde das Einsatzkonzept der Polizei
entsprechend angepasst und mit insgesamt 260 Polizeibeamtinnen und -
beamten der Versammlungsschutz gewährleistet.
Das Festival selbst verlief erwartungsgemäß friedlich. Über den
gesamten Veranstaltungszeitraum wurden lediglich fünf
Ermittlungsverfahren eingeleitet - wegen Sachbeschädigung,
Körperverletzung und Beleidigung sowie in zwei Fällen wegen des
Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Zudem unterstützte die Polizei am Samstag aufgrund einer drohenden
Gewitterfront den Ordnungs- und Rettungsdienst bei der kurzfristigen
Räumung eines Teils des Festivalgeländes.
Der Leiter der Polizeiinspektion Wismar, Polizeidirektor Uwe Oertel,
gleichzeitig Polizeiführer des Gesamteinsatzes, zieht zum Ende des
diesjährigen Festivals ein positives Fazit: "Die Zusammenarbeit mit
dem Veranstalter und den weit über 100 eingesetzten Ordnern hat
wesentlich dazu beigetragen, dass ein Eingreifen der Polizei
weitesgehend nicht erforderlich war."
