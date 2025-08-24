POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 60-Jähriger Frau aus Parchim
Parchim (ots) -
Seit dem 23.08.2025, 17:30 Uhr wird eine 60-Jährige Frau aus Parchim
vermisst.
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Parchim unter
03871/6000, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede
andere Polizeidienststelle entgegen.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/06qkw
