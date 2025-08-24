POL-HRO: Polizei setzt mit verstärkten Kräften das Hausrecht der Veranstalterin des Sommerfestes auf dem Gelände des Bauernhofes Biestow durch
Rostock (ots) -
Im Bereich des Dorfteiches in Biestow kam es am 23.08.2025 gegen
20:00 Uhr zu einer Körperverletzung. Zwei Jugendliche Tatverdächtige
Mädchen haben die 15-Jährige ins Gesicht geschlagen. Die Beteiligten
Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die
Erziehungsberechtigten übergeben.
Während des Einsatzes wurde bekannt, dass sich vor Ort weitere
Jugendgruppierungen aufhalten, deren Auftreten für Unstimmigkeiten
mit der Veranstalterin des Sommerfestes beim Bauernhaus Biestow
gesorgt haben. Es konnte ermittelt werden, dass sich zum Teil
Personen, welche vorrangig am Doberaner Platz anzutreffen und
entsprechend des bestehenden polizeilichen Konzepts besonders unter
Beobachtung stehen, auf dem Gelände befinden. Zeitgleich konnten
weitere Auseinandersetzungen nicht ausgeschlossen werden. Nach
erfolgter Rücksprache hat die Veranstalterin von ihrem Hausrecht
Gebrauch gemacht, die Veranstaltung für beendet erklärt und die etwa
200 Besucher gebeten, nach Hause zu gehen. Zur Unterstützung wurden
Polizeikräfte zusammengezogen, um das Verlassen kontrolliert zu
begleiten. Am Ende ist festzuhalten, dass es auf dem Gelände zu
keinen Straftaten und Störungen kam. Auch im weiteren Verlauf konnten
keine Störungen verzeichnet werden und die Nacht in der Rostocker
Innenstadt blieb ruhig.
Die Polizei bedankt sich bei den Besuchern für das gezeigte
Verständnis.
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
