POL-HRO: Polizei setzt mit verstärkten Kräften das Hausrecht der Veranstalterin des Sommerfestes auf dem Gelände des Bauernhofes Biestow durch

Im Bereich des Dorfteiches in Biestow kam es am 23.08.2025 gegen

20:00 Uhr zu einer Körperverletzung. Zwei Jugendliche Tatverdächtige

Mädchen haben die 15-Jährige ins Gesicht geschlagen. Die Beteiligten

Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die

Erziehungsberechtigten übergeben.



Während des Einsatzes wurde bekannt, dass sich vor Ort weitere

Jugendgruppierungen aufhalten, deren Auftreten für Unstimmigkeiten

mit der Veranstalterin des Sommerfestes beim Bauernhaus Biestow

gesorgt haben. Es konnte ermittelt werden, dass sich zum Teil

Personen, welche vorrangig am Doberaner Platz anzutreffen und

entsprechend des bestehenden polizeilichen Konzepts besonders unter

Beobachtung stehen, auf dem Gelände befinden. Zeitgleich konnten

weitere Auseinandersetzungen nicht ausgeschlossen werden. Nach

erfolgter Rücksprache hat die Veranstalterin von ihrem Hausrecht

Gebrauch gemacht, die Veranstaltung für beendet erklärt und die etwa

200 Besucher gebeten, nach Hause zu gehen. Zur Unterstützung wurden

Polizeikräfte zusammengezogen, um das Verlassen kontrolliert zu

begleiten. Am Ende ist festzuhalten, dass es auf dem Gelände zu

keinen Straftaten und Störungen kam. Auch im weiteren Verlauf konnten

keine Störungen verzeichnet werden und die Nacht in der Rostocker

Innenstadt blieb ruhig.

Die Polizei bedankt sich bei den Besuchern für das gezeigte

Verständnis.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



