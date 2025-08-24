POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 60-Jähriger Frau aus Parchim

Parchim (ots) -



Die Vermisste Frau konnte durch einen Wachdienst im Industriegebiet

wohlbehalten angetroffen und an die Familienangehörigen übergeben

werden.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,

die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen

persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



Julia Staude

Polizeihauptkommissarin

Polizeihauptrevier Parchim



