POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 60-Jähriger Frau aus Parchim
Parchim (ots) -
Die Vermisste Frau konnte durch einen Wachdienst im Industriegebiet
wohlbehalten angetroffen und an die Familienangehörigen übergeben
werden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Julia Staude
Polizeihauptkommissarin
Polizeihauptrevier Parchim
