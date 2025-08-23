POL-HRO: Folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen Brühl und Weitendorf
Sternberg (ots) -
Im Kreuzungsbereich der B104 und der B192 zwischen Brüel und
Weitendorf kam es am Mittag des 23.08.2025 zu einem schweren
Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW.
Aus noch unbekannter Ursache stießen nach ersten Erkenntnissen ein
aus Schwerin kommender Mercedes-Benz Vito und ein aus Richtung des
Roten Sees kreuzender PKW Audi A1 auf der Kreuzung zusammen.
Der Audi blieb im Kreuzungsbereich liegen. Der Mercedes-Benz Vito
geriet im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit
einem entgegenkommenden Skoda Octavia zusammen.
Die beiden Fahrer aus dem Mercedes-Benz Vito (22 Jahre) und dem PKW
Skoda Octavia (60 Jahre) wurden jeweils schwerverletzt . Beide wurden
mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach
Schwerin verbracht. Die Fahrerin (57 Jahre) aus dem Audi wurde
leichtverletzt und mit ihrer unverletzten Beifahrerin (6 Jahre)
ebenfalls in das Krankenhaus nach Schwerin verbracht.
Während der Unfallaufnahme und Räumung der Straße musste der
Unfallort für ca. 2 Stunden in Richtung Weitendorf gesperrt werden.
Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen
werden. Der Sachschaden wird auf ca. 75.000 EUR geschätzt.
Zur Untersuchung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft
der Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA angeordnet.
Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell