POL-HRO: Folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen Brühl und Weitendorf

Im Kreuzungsbereich der B104 und der B192 zwischen Brüel und

Weitendorf kam es am Mittag des 23.08.2025 zu einem schweren

Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW.



Aus noch unbekannter Ursache stießen nach ersten Erkenntnissen ein

aus Schwerin kommender Mercedes-Benz Vito und ein aus Richtung des

Roten Sees kreuzender PKW Audi A1 auf der Kreuzung zusammen.



Der Audi blieb im Kreuzungsbereich liegen. Der Mercedes-Benz Vito

geriet im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit

einem entgegenkommenden Skoda Octavia zusammen.



Die beiden Fahrer aus dem Mercedes-Benz Vito (22 Jahre) und dem PKW

Skoda Octavia (60 Jahre) wurden jeweils schwerverletzt . Beide wurden

mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach

Schwerin verbracht. Die Fahrerin (57 Jahre) aus dem Audi wurde

leichtverletzt und mit ihrer unverletzten Beifahrerin (6 Jahre)

ebenfalls in das Krankenhaus nach Schwerin verbracht.



Während der Unfallaufnahme und Räumung der Straße musste der

Unfallort für ca. 2 Stunden in Richtung Weitendorf gesperrt werden.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen

werden. Der Sachschaden wird auf ca. 75.000 EUR geschätzt.



Zur Untersuchung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft

der Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA angeordnet.





Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



