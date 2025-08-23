POL-NB: Brand einer Strohmiete bei 17309 Starkshof

Pasewalk (ots) -



Am 22.08.2025 gegen 22:00 Uhr meldet die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass auf einem Feld in der Nähe der Ortschaft Starkshof an der B104 eine Strohmiete brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatz bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte eine Strohmiete mit ca. 800 Strohballen in voller Ausdehnung. Umgehend begannen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Brietzig, Papendorf und Pasewalk mit den Löscharbeiten. Diese befanden sich mit 35 Kameraden und 4 Löschfahrzeugen im Einsatz. Diese konnten die Strohmiete aber nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 24.000,-EUR. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Jens Unmack EPHK

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:

Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell