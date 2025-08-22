POL-NB: PKW prallt gegen Baum - Mann schwerverletzt

Neustrelitz (ots) -



Am 22.08.2025 kam es gegen 12:35 Uhr in der Ortslage Roggentin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger deutscher Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Der 86-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug aus Neustrelitz kommend in Richtung Schillersdorf und prallte erst gegen eine Laterne und im Anschluss gegen einen Straßenbaum.

Ein Rettungswagen kam zur medizinischen Behandlung des verunfallten Mannes in den Einsatz und verbrachte den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro.



