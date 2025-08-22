POL-ANK: Brand eines Containers

Nr.6102202  | 22.08.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Wolgast (ots) -

Am heutigen Freitag kam es gegen 07:20 Uhr zum Brand eines Containers nahe einer Schiffbauhalle im Wolgaster Schiffbauerdamm. Ursächlich hierfür sei nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ein technischer Defekt eines Gerätes im Container gewesen. Durch umsichtiges Agieren der Mitarbeiter vor Ort sei eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindert worden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Personen sind nicht zu Schaden gekommen.

