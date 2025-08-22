POL-HRO: Flächenbrand in Grabower Stadtwald - Polizei ermittlet wegen fahrlässiger Brandstiftung

Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Zur Mittagszeit des 21.08.2025 beschäftigte ein Flächenbrand Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Grabow im Landkreis Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Gegen 12:15 Uhr wurde die Polizei durch die integrierte Rettungsleitstelle über das Brandgeschehen im Bereich des Alt Karstädter Weges informiert. Den ebenfalls alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Grabow, Kremmin, Prislich, Wanzlitz, Werle und Zierzow gelang es den Brand frühzeitig zu kontrollieren. Nach vorliegenden Angaben sei eine Fläche von circa 600 Quadratmetern durch die Flammen beschädigt worden. Verifizierte Informationen zur entstandenen Schadenshöhe liegen indes nicht vor.



Ein etwaiger Auslöser für die Entzündung konnte durch die eingesetzten Kräfte vor Ort nicht ausgemacht werden. Aus diesem Grund kam der Kriminaldauerdienst vor Ort zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



