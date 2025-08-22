POL-HRO: 34-Jähriger randaliert in Ludwigsluster Sparkasse

Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Ein 34-jähriger Deutscher sorgte am Morgen des 21.08.2025 in einer Sparkasse in Ludwigslust für einen Polizeieinsatz, bei dem eine Beamtin leicht verletzt wurde.



Wie aus den Angaben der eingeleiteten Ermittlung hervorgeht, sei der bereits polizeibekannte Tatverdächtige gegen 06:50 Uhr aufgefallen, als er aufgrund eines augenscheinlichen Wutanfalls gegen den Geldautomaten der Bankfiliale geschlagen haben und im Weiteren mehrere Werbeaufsteller demoliert haben soll. Im weiteren Verlauf randalierte der Tatverdächtige scheinbar ziellos im Verkaufsraum und schrie um sich. Durch die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnte der psychisch auffällige Mann überwältigt, fixiert und somit die Fortsetzung der Tat unterbunden werden. Im Weiteren leistete der Mann, gegen den bereits ein Hausverbot der Filiale vorlag, dennoch erheblichen Widerstand, indem er durchweg in Richtung der eingesetzten Polizisten trat und diese bespuckte. Hierbei wurde eine Beamtin leicht am Ellbogen verletzt. Auch der Tatverdächtige erlitt leichte Schürfverletzungen im Bereich der Knie. Nach einer ärztlichen Begutachtung wurde der Mann durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in das Krankenhaus Schwerin gebracht.



Die Kriminalpolizei in Ludwigslust ist im Kontext der weiteren Ermittlungen federführend.



