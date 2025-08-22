POL-HRO: Polizei Güstrow stellt 37-Jährigen nach Abgabe mehrerer Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in der Güstrower Innenstadt

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -



Am Abend des 21.08.2025 befanden sich mehrere Kräfte der Polizei in Güstrow im Bereich der Pferdemarkt/Lindenstraße im Einsatz, nachdem es hier laut Angaben von Zeugen zuvor zur Abgabe mehrerer Schüsse aus einer Handfeuerwaffe gekommen sein soll.



Gegen 18:50 Uhr erhielten die Beamten über den polizeilichen Notruf Kenntnis von dem Sachverhalt. Nach vorliegenden Angaben von Zeugen habe eine männliche Person zuvor im Nahbereich anlasslos mehrere Male in die Richtung eines 26-Jährigen Syrers geschossen. Nach Abgabe der Schüsse habe sich der aus Russland stammende, polizeibekannte Mann schließlich vom Tatort entfernt. Dank der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige jedoch unweit des Ereignisortes durch weitere Polizeistreifen gestellt und durchsucht werden. Bei der Absuche des direkten Umfeldes wurde die mutmaßliche Tatwaffe, eine dem Waffengesetz nach als Schreckschusswaffe klassifizierte Pistole, sichergestellt. Im Kontext der Schussabgabe wurde niemand verletzt. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen besteht zwischen dem Tatverdächtigen und dem Geschädigten ein Bekanntschaftsverhältnis.



Ziel der weiterführenden, kriminalpolizeilichen Maßnahmen ist nun die Erhellung der sachverhaltsrelevante Umstände. Die hierzu laufenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei Güstrow.



