POL-HRO: 42-jähriger Radfahrer in Schwerin nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Schwerin zwischen einem Pkw

und einem Radfahrer wurde ein 42-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

Gegen 19:35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Unfall in Höhe

der Total-Tankstelle im Schweriner Obotritenring.

Eine 37-jährige Fahrzeugführerin befuhr den Obotritenring mit ihrem

Mazda aus Richtung Bürgermeister-Bade-Platz kommend. Diese befand

sich auf der rechten Fahrspur und bog nach rechts auf das Gelände der

Total Tankstelle. Dabei übersah die 37-Jährige den 42-jährigen

Radfahrer, welcher auf dem Radweg in Richtung

Bürgermeister-Bade-Platz fuhr.

Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwerverletzt und von einer

Rettungswagenbesatzung ins Helios-Klinikum gebracht.

Der Mazda wurde bei dem Unfall derart stark beschädigt, so dass

dieser anschließend nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden

musste.

Polizeilich wird der Gesamtschaden auf 8.000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme war gegen 21:00 Uhr beendet



