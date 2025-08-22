POL-HRO: 42-jähriger Radfahrer in Schwerin nach Unfall schwer verletzt
Schwerin (ots) -
Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Schwerin zwischen einem Pkw
und einem Radfahrer wurde ein 42-jähriger Radfahrer schwer verletzt.
Gegen 19:35 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Unfall in Höhe
der Total-Tankstelle im Schweriner Obotritenring.
Eine 37-jährige Fahrzeugführerin befuhr den Obotritenring mit ihrem
Mazda aus Richtung Bürgermeister-Bade-Platz kommend. Diese befand
sich auf der rechten Fahrspur und bog nach rechts auf das Gelände der
Total Tankstelle. Dabei übersah die 37-Jährige den 42-jährigen
Radfahrer, welcher auf dem Radweg in Richtung
Bürgermeister-Bade-Platz fuhr.
Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwerverletzt und von einer
Rettungswagenbesatzung ins Helios-Klinikum gebracht.
Der Mazda wurde bei dem Unfall derart stark beschädigt, so dass
dieser anschließend nicht mehr fahrbereit war und geborgen werden
musste.
Polizeilich wird der Gesamtschaden auf 8.000 Euro geschätzt.
Die Unfallaufnahme war gegen 21:00 Uhr beendet
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell