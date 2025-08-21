POL-HRO: Vier Verletzte nach Unfall in Vellahn

Hagenow (ots) -



Auf der B5 kam es heute gegen 18:10 Uhr in der Ortslage Vellahn in

Höhe der Einmündung zur L 05 zu einem Verkehrsunfall bei dem

insgesamt vier Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt wurden.

Die 23-jährige Fahrerin eines Mazda befuhr aus der Ortslage Vellahn

kommend, die Straße der Einheit in Richtung B 5, mit der Absicht,

nach links auf die B 5 in Richtung Pritzier abzubiegen. An der

Kreuzung musste sie verkehrsbedingt als zweites Fahrzeug an der Ampel

bei Rot anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie an und

wollte abbiegen.

Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt des im Gegenverkehr

befindlichen VW-Transporters der die Kreuzung, ebenfalls bei Grün

weiter geradeaus passieren wollte.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Diese waren

anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Alle

drei Insassen in dem Mazda (16, 18 und 23 Jahre) und der 29-jährige

alleinige Fahrzeugführer des Transportes wurden bei dem Unfall

verletzt, dabei der 16-jährige Mitfahrer und die 23-jährige Fahrerin

im Mazda schwer, und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach

Hagenow gebracht.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 20:30 Uhr beendet.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 7.000 Euro geschätzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell